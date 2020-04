COVID-19 : des projections à prendre avec un grain de sel, selon un médecin

À l’heure où le gouvernement du Québec s’apprête à dévoiler différentes projections concernant la propagation du coronavirus dans la province, le docteur Karl Weiss rappelle qu’elles ne constituent pas des prévisions exactes.

«Ces équations mathématiques ne sont pas assez robustes pour tenir compte de la complexité humaine», indique-t-il en entrevue avec Mario Dumont à LCN, mardi matin.

Dans le cas du coronavirus, les modèles doivent prendre en compte une foule de variables qu’il est difficile de cerner. À titre d’exemple, le respect de la distanciation sociale, le taux de lavage de main dans la société, le port du masque conseillé ou obligatoire et l’âge de la population doivent tous être considérés.

«Il y a tellement de paramètres dans l’équation que ça devient difficile», explique le Dr Weiss.

Marge d’erreur

Le médecin estime qu’il ne serait pas surprenant que les projections ne s’avèrent pas exactes dans les prochaines semaines, ce qui serait tout à fait normal.

«Les statistiques, c’est un peu comme les sondages. Ce sont des prévisions, et vous avez toutes les chances d’avoir tort sur certains aspects», tempère-t-il.

De plus, les projections servent d’abord et avant tout de modèle. « C’est totalement correct qu’un gouvernement fasse des études statistiques pour avoir des projections. Si on dit que le pic est le 19 avril et que le pic arrive le 26 avril, c’est pas la peine de dire qu’ils ont mal fait leur travail.»

La publication de ces projections est d’autant plus importante pour une question de transparence, estime l’invité.

Après le sommet, un plateau

À quoi peut-on s’attendre des projections qui seront bientôt rendues publiques? Pour le docteur Weiss, on verra que le «pic» dont on a souvent parlé sera en fait un «sommet», et qu’il sera suivi d’un plateau. «C’est une montagne où vous aller vous promener sur le plateau du sommet pendant un bout de temps, avant de redescendre», illustre-t-il.

C’est donc dire que le nombre de cas, d’hospitalisations et de décès devrait se stabiliser. La baisse de la courbe ne se concrétisera pas instantanément.