COVID-19: Montréal Complètement Cirque est annulé

La pandémie de la COVID-19 continue de faire des victimes auprès des festivals. Ce matin, la Tohu vient d'annoncer l'annulation de la 11e édition du festival Montréal Complètement Cirque qui devait avoir lieu cet été, du 2 au 12 juillet.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

« Nous nous apprêtions à entamer notre deuxième décennie en force, avec de nombreuses créations inédites et audacieuses, a déclaré par voie de communiqué la directrice du festival, Nadine Marchand. Malheureusement, l’interdiction de tout rassemblement et les consignes édictées par les gouvernements et la Ville de Montréal rendent impossible la tenue d’événements. Dans ces conditions et devant l’avenir incertain des mois qui viennent, l’annulation est devenue une malheureuse évidence. »

Montréal Complètement Cirque avait mis en vente son premier spectacle, Animal, histoire de ferme, du Cirque Alfonse. La Tohu présentera ce spectacle dans sa programmation annuelle aussitôt que possible.

Plus de détails suivront...