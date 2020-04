COVID-19: une troisième résidence touchée en Estrie

Une troisième résidence pour aînés de l'Estrie est frappée par une éclosion de coronavirus.

En effet, quatre bénéficiaires et une préposée de la résidence privée Ferland de Danville ont reçu des diagnostics positifs après avoir passé un test de dépistage pour la COVID-19.

Les premiers malades ont commenté à ressentir des symptômes jeudi dernier, a confirmé le directeur de l'établissement, Richard Whitbread.

Celui-ci a expliqué que la santé publique soit de près son établissement depuis samedi. «Un médecin nous a été attitré et une infirmière est sur place à longueur de journée. La température de nos résidents est prise régulièrement et, comme ils étaient déjà en isolement depuis plus d'une semaine en raison des règles gouvernementales, on évalue à "léger" les risques de propagation», a précisé M. Whitbread.

La résidence héberge 27 personnes âgées autonomes ou à mobilité réduite.

La résidence du Manoir de Sherbrooke demeure la plus touchée par la COVID-19 en Estrie. Mardi, on y dénombrait 36 cas et cinq décès depuis deux semaines.

Rappelons que la fin de semaine dernière, on apprenait que six résidents de la coopérative de solidarité La Brunante de Racine étaient infectés; deux de ces personnes sont décédées de complications dues au virus.