FUGÈRE, Gérard



À St-Jérôme, le 3 avril 2020, est décédé M. Gérard Fugère à l'âge de 93 ans, époux en premières noces de feu Pierrette Desjardins et en secondes noces de Mme Fleurette Legault. Il était le père de feu Richard Fugère.Outre son épouse Mme Fleurette Legault, il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Pierre Fugère (Nicole Landry), Ghislain Fugère, Yvon Fugère (Marie Brassard) et Sylvain Fugère, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses soeurs Marie-Paule Fugère (feu Fernand Thibault), Andrée Fugère (André Raymond), Mariette Fugère (Bernard Cadieux), son beau-frère Guy Labelle (feu Marie Fugère), sa belle-soeur Claire Cédilotte (feu Marcel Fugère), ses neveux, nièces, autres parents et amis.M. Gérard Fugère sera inhumé le mercredi 8 avril 2020 au cimetière de l'Annonciation, paroisse Notre-Dame-de-la-Rouge, Rivière-Rouge.Considérant les contraintes de santé publique relatives à la COVID-19, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.DESROSIERS & FILS INC.