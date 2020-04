«Deux filles en quarantaine»: Marie-Claude Barrette lance son balado

QUB radio propose maintenant l’émission «Deux filles en quarantaine» animée par Marie-Claude Barrette. Formule réinventée du rendez-vous télévisé «Deux filles le matin» diffusé à TVA, la version radio offre du nouveau contenu du lundi au jeudi, sur la plateforme QUB.

En entretien avec Anaïs Guertin-Lacroix, Marie-Claude Barrette a expliqué comment l’idée d’un balado a pris forme. «J’avais décidé de faire des “Facebook Live” tous les jours. J’en ai fait trois, je pense. Et non, ce n’est pas ça que je veux faire. Je ne veux pas m’entendre parler», a-t-elle d’abord lancé.

Écoutez le premier épisode du balado ici:

«Ça suscitait beaucoup de réactions et je trouvais qu’avec le temps, les commentaires des gens devenaient plus profonds. Ce n’était pas juste "je suis bien à la maison", c’était plus "je commence à trouver ça long, je m’ennuie de mes enfants"», a-t-elle poursuivi.

C’est son producteur au contenu, Jean-Philippe Lavallée, qui lui a lancé l’idée de donner une deuxième vie à son émission en format balado. «Je suis tellement contente de faire ça, parce que ça me permet de parler à plein de gens. C’est comme "Deux filles le matin", on va dans toutes les directions.»

Le concept de l’émission demeure le même, mis à part qu’il n’y a pas d’invité de la semaine, comme il y en avait à la télévision.

Dans le premier épisode du balado, l’animatrice présente des pistes de solution pour vivre son confinement, aux côtés de la psychologue Rose-Marie Charest. Cette dernière expose pour sa part différents types de comportements que la situation peut engendrer, dont la productivité extrême et la léthargie.

Parmi les autres personnalités attendues cette semaine, Charles Lafortune, Guylaine Tremblay et le gériatre David Lussier s’entretiendront avec Marie-Claude Barrette.

Un nouvel épisode balado sera diffusé du lundi au jeudi à 15 h. Aussi, un montage des meilleurs moments de la semaine sera proposé chaque vendredi. Pour écouter, cliquez ici.