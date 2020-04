TURPIN, Robert



De Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le 3 avril 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Robert Turpin, époux de Mme Marthe Longtin. M. Turpin était retraité de la Sûreté du Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Dominique (Richard), Claude, Stéphane (Julie) et Paul (Carole) ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces et autres parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires sont reportés à une date ultérieure.(450) 473-5934