Finalement, le Wisconsin votera aujourd’hui

J’écrivais hier que le gouverneur du Wisconsin Tony Evers avait mis tout son poids dans la balance pour que le vote d’aujourd’hui soit reporté. La Cour suprême de l’État a infirmé la décision et les citoyens voteront pendant la journée.

La décision du gouverneur me semblait être sage dans les circonstances, puisque l'on craint que, dans cet État comme dans beaucoup d’autres, le nombre de personnes infectées et de décès continue d'augmenter. De plus, Tony Evers n’annulait pas l’élection, mais la reportait à juin, ce que les règles du Parti démocrate permettent.

Si le gouverneur invoquait la santé des électeurs et des travailleurs de l’élection, les élus républicains du Congrès de l’État en faisaient une question d’équilibre des pouvoirs entre législatif et exécutif. Ils se réjouissent du jugement de la cour qui annule la décision du gouverneur.

Selon le Milwaukee Journal Sentinel, de nombreux habitants de l’État sont déçus des guerres entre républicains et démocrates. Inquiets, ceux qui n’ont pas voté par correspondance craignent maintenant d’attraper le virus en votant en personne.

Les risques de contagion sont accrus, puisqu’on disposera de moins de bureaux de scrutin et que cela favorisera les regroupements. Par exemple, pour toute la ville de Milwaukee, on ne compte que cinq endroits pour enregistrer son vote. Comment expliquer ce nombre restreint? Craignant pour leur santé, plusieurs travailleurs de l’élection se sont désistés.

Pour assombrir un portrait qui n’était déjà guère réjouissant, le directeur de la santé aux États-Unis annonçait hier que son pays serait bientôt confronté à une crise dont l’ampleur dépasserait celle de l’attaque de Pearl Harbor en 1941 ou encore des attentats du 11 septembre 2001.

Comme je le soulignais hier, l’élection d’aujourd’hui ne se limite pas à se prononcer en faveur d’un des deux candidats démocrates: on y décide également du sort de certaines fonctions électives dans les conseils municipaux et on s’exprime sur au moins un référendum.

S’il était effectivement plus difficile de gérer le dossier des fonctions électives ou du référendum, le vote de la primaire démocrate pouvait aisément être déplacé. Ce vote est d’autant plus inutile que l’avance de Joe Biden dans la course aux délégués est insurmontable. Il devrait facilement l’emporter aujourd’hui.

Si vous vous demandez à quoi pourrait ressembler une élection présidentielle dans un contexte d’épidémie, la situation au Wisconsin en offre un aperçu. Si vous multipliez les luttes partisanes par 50 (le nombre d’États) et considérez que chaque État est responsable de la gestion de l’élection fédérale, il y a de quoi avoir le tournis.

Il est probable que l’ombre de la COVID-19 plane toujours en novembre et, pour l’instant, on semble peu se soucier de planifier en fonction de cette possibilité. Si vous imaginez le chaos, vous pourriez bien avoir raison. Et ce chaos pourrait être synonyme de remise en question de la validité de l’élection.