Je reste chez nous

Coup de cœur

Album

GLU – Zen Bamboo

Photo courtoisie

Après quatre EP, le groupe Zen Bamboo a fait paraître son tout premier album complet récemment. L’album du quatuor a été produit par Julien Mineau (Malajube). Les 10 nouvelles compositions de Zen Bamboo mélangent guitares, synthétiseurs et arrangements recherchés avec succès. Les mélodies accrocheuses côtoient les sons plus doux pour un amalgame savoureux. La poésie un peu tordue et imagée du groupe de Saint-Lambert rend cet opus un véritable bonbon.

Sorti le 27 mars

Je reste

Cinéma

Apapacho, une caresse pour l’âme

Photo courtoisie

Il vous est maintenant possible de voir le film de Marquise Lepage, qui met en vedette Laurence Leboeuf, Fanny Mallette et Eugénie Beaudry, dans le confort de votre salon. On suit Karine et Estelle, dont la sœur est décédée récemment, dans un voyage au Mexique alors que le pays se prépare pour la Fête des Morts.

Disponible sur Viméo depuis le 1er avril

Balado

Appelle-moi si tu meurs – Le balado

Photo courtoisie

Cette baladodiffusion est inspirée de l’émission Appelle-moi si tu meurs qui met entre autres en vedette Claude Legault. Ce dernier anime le podcast avec Antony Donato, un ex-lieutenant détective. Ensemble, ils vous feront découvrir quatre véritables cas d’enquêtes policières qui ont inspiré la série.

Disponible sur qub.radio ou sur l’application QUB radio

Télé

File d’attente

Photo courtoisie

La diffusion de la deuxième saison de File d’attente commence ce soir. On y retrouvera Louis et Alice, incarnés par Réal Bossé et Sylvie Moreau, et leur famille qui continue d’évoluer dans des files d’attente ou encore dans des attentes personnelles.

Ce soir à 19h sur Unis TV

Livre

Les 247 minutes de chicane de Mila

Photo courtoisie

L’héroïne du roman Les 28 jours de Mila est de retour dans ce deuxième tome de Nadine Descheneaux et Chloé Baillargeon. La jeune fille racontera comment un mot de trop aura déclenché une chicane avec sa meilleure amie Clara.

Disponible depuis le 25 mars

Mini-album

Bermuda

Photo courtoisie

Ce mini-album éponyme de Bermuda tombe à point. La musique des six chansons de l’opus amènera un peu de soleil dans votre maison. Les compositions de Bermuda, de son véritable nom Dominique Claire Gagnon, mélangent pop et funk avec énergie.

Sorti le 3 avril

Web

Le sofa festival

Photo courtoisie

Warner Music France a choisi de surfer sur la vague du confinement pour créer un festival qu’on peut dans le confort de son salon. Plusieurs « live » sont présentés sur le web et il est possible de les revoir par après. Ainsi, vous pourrez aller voir des performances de Christophe Maé, Alain Souchon, Lenni-Kim et Charlotte Cardin entre autres.

Disponible au www.sofa-festival.fr

Série

L’Académie

Photo courtoisie

La dernière saison de L’Académie est maintenant disponible! Agathe, Marie et Wendy entament le dernier droit avant la graduation. Le bal des finissants est plus qu’attendu par les trois filles, cependant, l’arrivée de cet événement les amènera à angoisser sur l’avenir.

Disponible sur le Club illico depuis le 2 avril

Activité

Café WWF virtuel

Photo courtoisie

Amateurs d’animaux, ce rendez-vous est pour vous! L’organisme WWF organise ce soir un café virtuel pour discuter de la cohabitation entre animaux et humains. Le vétérinaire spécialiste de la faune sauvage sera l’expert invité pour cette discussion. À noter qu’il faut vous inscrire pour pouvoir participer.

Ce soir à 18h. Pour tous les détails, visiter le www.facebook.com/WWFCanadafranco