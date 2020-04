LCF: pas avant juillet

Le commissaire de la Ligue canadienne de football (LCF), Randy Ambrosie, a indiqué mardi que la saison régulière du circuit ne commencera pas avant juillet, puisque la pandémie de coronavirus continue de sévir.

Cette décision n’est guère étonnante, puisque la LCF avait annoncé le 30 mars que les camps d’entraînement allaient être reportés. La campagne devait s’amorcer le 11 juin et les Alouettes de Montréal avaient rendez-vous avec les Stampeders à Calgary le lendemain.

«Maintenant qu’il est clair que la saison 2020 ne s‘entamera pas avant le début juillet, nous sommes engagés à travailler avec nos équipes, l’Association des joueurs et nos diffuseurs pour qu’il y ait un calendrier complet ou tout près de cela. Nous reconnaissons qu’il faudra de la créativité et on se prépare pour divers scénarios», a affirmé Ambrosie dans un communiqué.

Tard en mars, le réseau TSN avait évoqué la possibilité d’une campagne écourtée à huit matchs pour chaque club, possibilité envisagée par la LCF. Celle-ci tiendrait à conserver la date du 22 novembre pour la présentation de la Coupe Grey à Regina.