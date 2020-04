Le corps de la petite-nièce de JFK a été retrouvé

Le corps de la petite-nièce de John F. Kennedy, Maeve Kennedy McKean, disparue depuis jeudi dernier, a été retrouvé lundi, ont indiqué mardi les médias américains.

Maeve Kennedy McKean, 40 ans, n’était pas revenue jeudi d’une sortie en canoë avec son fils Gideon, 8 ans, dans la baie de Chesapeake, dans la région de Washington.

Les recherches pour retrouver le corps de Gideon vont reprendre mardi, a précisé le Washington Post, citant la police de l’État du Maryland.

La famille avait annoncé samedi que Maeve et son fils étaient présumés morts.

Il s’agit d’un nouveau drame pour la plus célèbre dynastie des États-Unis, régulièrement frappée par la tragédie depuis l’assassinat en 1963 à Dallas du président démocrate John Fitzgerald Kennedy (JFK).

Le corps de Maeve Kennedy McKean a été retrouvé à quelques trois kilomètres de la maison de sa mère, Kathleen Kennedy Townsend, où la famille s’était isolée en raison de la pandémie de coronavirus, a souligné le Washington Post.

Maeve et son fils étaient sortis en canoë pour récupérer un ballon tombé à l’eau et ont sans doute été emportés par le fort courant, selon le journal qui cite des proches et la police.

La mère et grand-mère des victimes, Kathleen Kennedy Townsend, est la fille aînée de l’ancien ministre de la Justice Robert Kennedy, le frère de John, qui fut tué en 1968 alors qu’il était bien placé pour remporter les primaires démocrates pour la présidentielle.

La famille a subi d’autres drames: un des fils de Robert Kennedy, David, est mort à 28 ans d’une overdose de cocaïne dans un hôtel de Floride, en 1984.

Un autre de ses fils, Michael, a succombé à une collision avec un arbre lors d’une descente à ski en 1997 dans le Colorado.