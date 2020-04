Les Jeux du Québec à Laval: à l'an prochain

La 55e Finale des Jeux du Québec, prévue à Laval durant la prochaine saison estivale, a été repoussée à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé SPORTSQUÉBEC, mardi.

Initialement prévue du 31 juillet au 8 août 2020, l’événement sera présenté du 23 au 31 juillet 2021, soit une semaine plus tôt, et conservera le nom de «55e Finale des Jeux du Québec–Laval 2020».

Dans un communiqué, SPORTSQUÉEC a indiqué que «cette décision permettra aux jeunes athlètes de réintégrer progressivement leur lieu de pratique sportive et de bénéficier de conditions d’entraînement et d’encadrement sécuritaires, saines et favorables à une remise en forme adéquate».

«Créés en 1970, les Jeux du Québec sont un élément majeur du visage québécois; après 50 ans d’existence, il nous importe d’assurer la pérennité de ce programme et pour ce faire, le délai de 12 mois contribuera assurément à tisser des liens encore plus étroits entre les membres de la grande famille des Jeux du Québec unis pour le mieux-être de la jeunesse», a expliqué le directeur général de l’organisme, Alain Deschamps.

«Les circonstances actuelles imposent le report de la 55e Finale des Jeux du Québec à Laval. Toutefois, nous aurons le bonheur d’accueillir sur notre territoire les athlètes, les visiteurs et les nombreux bénévoles. Ce sera alors l’occasion de célébrer tous ensemble la pratique du sport, de l’exercice physique et des saines habitudes de vie. Nos équipes à la Ville sont motivées à faire de cet événement un succès colossal», a de son côté mentionné le maire de Laval, Marc Demers.

L’événement proposera des compétitions dans 17 disciplines et se tiendra en présence de 3330 athlètes, 130 000 visiteurs et 2500 bénévoles environ, selon le président du comité organisateur de la 55e Finale, Yves Carignan.

«Nous voilà bien inspirés à poursuivre l’organisation de cet événement qui prendra une tournure historique, alors que la réalisation dans ces conditions exceptionnelles sera un symbole de résilience sans précédent. Notre équipe est plus mobilisée que jamais à mener à terme notre objectif initial : faire de la 55e Finale des Jeux du Québec un moment mémorable», a-t-il souligné.