Les professeurs et les étudiants veulent une PCU plus accessible

La Prestation canadienne d’urgence (PCU) devrait être accessible aux étudiants et aux professeurs contractuels, ont demandé des groupes représentants leurs intérêts, mardi.

L’Association canadienne des professeurs et professeurs d’université (ACPPU) et la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants (FCÉÉ) en ont fait la demande au gouvernement fédéral, alors que plusieurs personnes se retrouveront sans revenu pendant l’été.

La PCU n’est présentement pas accessible aux étudiants ayant gagné plus de 5000 $ grâce à un emploi d’été l’année dernière, s’ils n’ont pas perdu leur emploi en raison de la pandémie. Or, la plupart de ces individus auront du mal à débusquer un emploi temporaire cette année puisque le marché du travail s’annonce bien différent en raison de la pandémie de COVID-19. Plusieurs étudiants comptent sur ce revenu pour payer leur session universitaire.

«Les étudiants et le personnel académique contractuel voient les opportunités d’emploi fondre comme neige au soleil et ils ont peu d’espoir de trouver du travail au cours des prochains mois à cause de la pandémie, a souligné par voie de communiqué le directeur général de l’ACPPU, David Robinson. Nous demandons donc au gouvernement fédéral d’inclure les étudiants et les travailleurs les plus vulnérables dans cette mesure d’urgence.»

Les professeurs contractuels se retrouvent quant à eux pénalisés par l’annulation des sessions du printemps et de l’été dans plusieurs établissements à travers le pays.

Au cours de la dernière semaine, la plupart des universités québécoises ont annoncé la création de fonds d’aide d’urgence pour les étudiants ne pouvant payer leur logement ou leur nourriture.