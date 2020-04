Martine St-Clair remet «Lavez lavez» au goût du jour

Au cours des dernières semaines, plusieurs chanteurs ont utilisé leur plateforme et leur talent pour inciter les gens à suivre les directives du gouvernement en matière de COVID-19.

On n'a qu'à penser à Coeur de pirate qui a composé une chanson, ou bien à Sylvain Cossette et les membres de RBO qui, de leur côté, ont adapté un de leurs vieux succès. Or, la chanson la plus à propos en ce moment est «Lavez lavez», de Martine St-Clair.

La chanteuse a répondu à l'appel de bon nombre de Québécois qui réclamaient une nouvelle version de ce classique figurant sur l'album «Caribou», paru en 1990.

Sur sa page Facebook, Martine St-Clair a partagé le lien vers une nouvelle version de la chanson, enregistrée spécialement pour l'occasion, rappelant la consigne principale répétée par François Legault, Horacio Arruda et Danielle McCann: se laver les mains! Les paroles ont été adaptées au goût du jour par Pierre Huet.

«Dans les circonstances et inquiétudes que nous vivons tous, un sourire vous animera sûrement en l'écoutant. Prenons soin de nous! Tout l'argent recueilli servira les familles dans le besoin», a-t-elle écrit la chanteuse sous la publication.

Il est possible de se procurer la chanson sur le site lavez-lavez.com, en échange d'un don. Les ventes de la chanson iront au Regroupement Partage qui aide des centaines de familles touchées par la COVID-19.