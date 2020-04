Montréal lance une campagne de prévention sur les inondations

MONTRÉAL – La Ville de Montréal effectuera une campagne de prévention afin d’aider les citoyens de plusieurs quartiers à se préparer en cas d’inondation, a-t-il été annoncé mardi.

Les secteurs de Pierrefonds-Roxboro, d’Ahuntsic-Cartierville et de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève, mais aussi Senneville et Sainte-Anne-de-Bellevue seront visités par des agents de prévention le 7, 8, 9, 14, 15 et 16 avril prochains.

En tout, ce seraient plus de 3000 résidences à risque qui sont visées par cette campagne. Plusieurs de ces secteurs ont été touchés par des inondations en 2017 et en 2019.

Malgré la pandémie

«La sécurité des citoyennes et des citoyens est prioritaire, a déclaré la mairesse de Montréal Valérie Plante dans un communiqué. En prévision de possibles inondations, nous voulons que l’agglomération de Montréal soit prête à intervenir. Or, malgré la situation actuelle de pandémie, la préparation des résidents des secteurs à risque est primordiale. Nous voulons les outiller pour qu’ils se préparent à intervenir rapidement.»

Puisque les agents ne pourront entrer directement en contact avec les gens, des outils d’information seront suspendus aux poignées de porte des résidents. Cette campagne en est maintenant à sa troisième année d’existence.

«Dans l'éventualité d'un sinistre, de simples actions orchestrées en amont permettront aux citoyens d'être organisés et autonomes dans un premier temps, peut-on lire dans le communiqué. Un plan familial de sécurité indiquera à chacun quoi faire et où aller si la maison doit être évacuée. Une trousse d’urgence fournira les articles de base pour répondre aux besoins de la famille pendant au moins 72 heures.»

La Ville précise avoir appris des inondations de 2017 et de 2019 et tient à se renseigner précisément sur la situation dans chacun des secteurs généralement touchés par la crue des eaux.

Pour plus d’information, les citoyens sont appelés à consulter la section Inondations du site montreal.ca.