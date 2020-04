Patsy Gallant isolée sans son «sugar daddy»

De nature optimiste, Patsy Gallant n’a pas voulu s’apitoyer sur son sort durant le confinement. La chanteuse de 71 ans s’applique plutôt à retourner cette situation défavorable en quelque chose de constructif.

« Je ne fais de sortie que pour des raisons essentielles et je peux aussi compter sur l’aide de personnes attentionnées, mes anges gardiens ! »

Ce qu’elle trouve le plus difficile est la limitation dans la possibilité de faire des exercices physiques. « Mais avec un peu d’imagination, je devrais m’ajuster », dit-elle.

Confinée seule avec elle-même (« il est où, mon “sugar daddy” ? » demande-t-elle), Patsy Gallant ne manque pas les conférences de presse quotidiennes du premier ministre Legault. « Je n’ai que des bons mots dans sa façon d’aborder le sujet de l’heure qui nous préoccupe tous. »

Au petit écran, elle a un coup de cœur pour les émissions Tout le monde en parle et En direct de l’univers.

« Ce que j’apprécie d’En direct de l’univers est cet aspect unique de voir la vie de l’invité passer en musique. De plus, et c’est une rareté actuellement, j’aime le fait d’avoir un plateau de télévision où les artistes peuvent offrir une performance, merveilleusement bien entourés de musiciens. »

Du côté des séries, Patsy Gallant mentionne ne pas avoir eu l’opportunité d’en suivre une de façon régulière. « Je suis ouverte aux suggestions ! » lance-t-elle.

Méditation et cuisine

Pour les films, elle ne tarit pas d’éloges envers Xavier Dolan. « J’aime beaucoup son cinéma ! » Ses deux films chouchous du jeune réalisateur sont J’ai tué ma mère et Mommy.

Ces prochains jours, Patsy Gallant se promet d’écouter le nouvel album de Luce Dufault qu’elle apprécie beaucoup. « Sinon, je vais profiter de ce temps pour explorer diverses réalisations d’artistes tels que Charlotte Cardin, Billie Eilish et Patrick Watson. Je n’ai pas non plus pu passer à côté du groupe Bleu Jeans Bleu au cours des derniers mois ! »

En confinement, Patsy Gallant occupe ses journées entre la méditation (« j’en fais depuis de nombreuses années »), la cuisine (« ma spécialité est les boulettes de viande »), la lecture et « plein de petites choses que je n’avais pas souvent le temps de faire ». « Comme mon fleuriste a dû fermer temporairement, il m’a proposé de m’entourer d’orchidées. J’ai l’impression de vivre au Jardin botanique ! »

Patsy Gallant mentionne ne pas se sentir confinée spirituellement. Elle a présentement une pensée pour ceux qui se voient dans l’impossibilité de pouvoir exercer leur métier en ce moment. « Mais allons, ça va bien aller ! »

Les suggestions de Patsy Gallant

Émissions télé

En direct de l’univers

Tout le monde en parle

Les films