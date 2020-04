Retour du baseball majeur dès le mois de mai?

Un plan de match audacieux est en place afin que le baseball majeur reprenne l’action dès le mois de mai, en Arizona.

Le réseau ESPN, par l’entremise du réputé journaliste Jeff Passan, a d’abord rapporté la nouvelle, mardi. Le baseball majeur pourrait ainsi devenir la première grande ligue professionnelle à renouer avec ses activités en Amérique du Nord en cette période de pandémie de coronavirus.

«Le baseball majeur examine activement de nombreux plans d’urgence qui permettraient au jeu de recommencer, une fois que la situation de santé publique se sera améliorée au point qu’il sera sécuritaire de le faire, ont tempéré les dirigeants de la MLB, dans une déclaration officielle transmise aux médias. Même si nous avons discuté de l’idée de mettre en scène des matchs à un endroit comme une option potentielle, nous n’avons pas réglé cette option ou élaboré un plan détaillé.»

Selon certaines sources citées par ESPN, les 30 équipes pourraient disputer leurs matchs dans des stades situés en Arizona, dont le Chase Field, domicile des Diamondbacks situé à Phoenix. De nombreuses autres parties se tiendraient dans les infrastructures des différentes formations qui servent lors du camp d’entraînement, notamment pour la Ligue des cactus.

Le plan, qui doit obtenir l’approbation de l’organisme fédéral américain responsable de la santé (Centers for Disease Control and Prevention), prévoit que les joueurs et le personnel des différentes équipes habitent dans des hôtels de façon qu’ils soient en isolation. Ils voyageraient simplement pour se rendre aux stades, tandis que le public ne serait pas admis aux rencontres. Ainsi, la distanciation sociale serait respectée. Les dirigeants du baseball majeur de même que l’Association des joueurs seraient en faveur pour aller de l’avant, mais rien n’est encore officiel.

«Nous continuons d’interagir régulièrement avec les responsables gouvernementaux et de la santé publique, mais nous n’avons pas demandé ou reçu l’approbation d’un plan de la part des différents représentants, ni de l’Association des joueurs, a ajouté le baseball majeur. La santé et la sécurité de nos employés, joueurs, partisans et du grand public sont primordiales, et nous ne sommes pas prêts pour le moment à approuver un format particulier pour organiser des parties à la lumière de l’évolution rapide de la situation de santé publique causée par le coronavirus.»