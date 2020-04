Tout le monde à la maison : comment cuisiner en famille ?

Offert par

Selon l’étude québécoise Tout le monde à table, 80% des jeunes aimeraient cuisiner davantage avec leurs parents. Ça tombe bien ! En cette période où rester chez soi est le mot d’ordre, on peut satisfaire les envies de nos apprentis cuisiniers. La recette est simple, il est possible pour chaque membre de la famille de mettre la main à la pâte, il suffit d’assigner et d’adapter les tâches selon l’âge et les habiletés de chacun.

Jusqu’à 6 ans : des tâches simples et précises

Les plus petits savent s’amuser avec des plats vides et une cuillère de bois, mais ne mettent pas encore la main à la pâte ! Par contre, dès l’âge de 2 à 3 ans, les enfants sont très heureux de pouvoir laver les fruits et les légumes. Bien installés, avec un tablier et de l’eau savonneuse dans l’évier, ils peuvent frotter sans abîmer. Vous pouvez aussi leur demander des gestes de manipulation simple, comme verser les ingrédients dans un bol ou insérer les papiers dans les moules à muffins. Vers 3 à 4 ans, ils peuvent ajouter des ingrédients prémesurés dans les préparations, les mélanger dans un bol et réduire en purée les légumes cuits et les bananes. Certains peuvent aussi avoir la patience pour garnir et décorer les plats et desserts, selon leur inspiration.

Pour les enfants de 4 à 6 ans, dresser la table est parfois une mission quotidienne peut gratifiante, mais si on inclut un concours de pliage de serviettes, des dessins à mettre dans les assiettes, le choix de changer de place pour chaque membre de la famille : ce n’est plus une corvée ! Jusqu’à 6 ans, les enfants peuvent également trancher (sous supervision parentale!) des légumes cuits, des fruits tendres ou du fromage, casser et battre des œufs à l’aide d’un fouet et participer à la préparation d'un sandwich ou d'une pizza simple.

puhimec - stock.adobe.com

Vers 10 ans : on prépare une recette

Dans la tranche d’âge de 6 à 8 ans, les enfants commencent à utiliser des outils et petits électroménagers, tels que le grille-pain, le mélangeur, l’ouvre-boîte, la râpe ou l’essoreuse à salade. Capables de suivre les étapes d'une recette simple, ils vont être de bons sous-chefs pour préparer une collation ou un petit déjeuner simple.

De 8 à 11 ans, les enfants peuvent aussi utiliser la cuisinière, encore une fois sous supervision parentale, pour apprêter des recettes faciles. La première crêpe n’est jamais facile à réussir, mais elle peut devenir source de fierté inouïe ! Aussi, c’est à cet âge que les discussions sur ce qui est bon pour la santé et sur ce qui l’est moins vont les responsabiliser : impliquez-les dans l'élaboration de repas équilibrés, en leur apprenant les recommandations du Guide alimentaire canadien.



Les ados : les parents délèguent !

L’adolescent a soif d’autonomie? c’est le moment d’en profiter et de déléguer!

Donnez-lui la responsabilité de choisir et de cuisiner une partie du menu, par exemple l’entrée ou le dessert. Ne soyez pas un chef trop directif ! Évitez d’intervenir, mais soyez disponible si celui-ci demande votre aide. Lorsque viendra le temps de déguster, n’oubliez surtout pas de lui accorder le crédit devant toute la tablée!