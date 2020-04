LEFEBVRE, Thérèse



La famille de Thérèse Lefebvre a le regret d'annoncer son décès survenu le vendredi 3 avril 2020 à Pointe-aux-Trembles à l'âge de 92 ans.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces, parents et amis.En raison des circonstances, les funérailles seront célébrées dans l'intimité de ses proches.Vous êtes invités à transmettre un message de sympathie à la famille via le site web du complexe funéraire