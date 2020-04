DE SERRES, Yvette



Le 29 mars 2020, à l'âge de 94 ans et 7 mois, est décédée Mme Yvette De Serres de Joliette. Elle était la fille d'Adalbert De Serres et de Yvonne Gravel et la soeur de Pauline, Marcelle, Lise (Laurier Marcil), tous décédés.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Lucille et Agathe (feu Roger H. Martel), ses nièces Michelle Marcil (Gaétan Grenier) et Andrée Marcil (Christian Boudreau), ses petits-neveux: Francis Grenier (Karine), Mikaël Grenier (Josianne), Vincent Gagnon et Justin Gagnon; une arrière-petite-nièce Daphné, sa cousine Michelle Chicoine, autres parents et amis.La famille désire remercier le personnel du 2e étage au CHSLD St-Eusèbe pour les bons soins prodigués à Mme Yvette De Serres.En raison de la situation de pandémie du coronavirus (COVID-19) la famille vous avise du report à une date indéterminée des visites au centre funéraire et de la cérémonie commémorative.www.centrefunerairejoliette.com