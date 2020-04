160 millions de litres de lait jetés au Canada: il faut rendre le gaspillage illégal, croit un expert

Choqué par l’importante quantité de lait québécois jetée aux égouts depuis le début de la pandémie, un expert croit qu’il faudrait rendre le gaspillage laitier illégal afin de forcer l’industrie à mieux gérer ses surplus.

«Ça m’a déçu, parce que c’était prévisible. Jeter du lait, c’est une pratique qui arrive pratiquement chaque année. La différence avec cette année, c’est le volume», a partagé d’emblée Sylvain Charlebois, professeur à la faculté de management et d’agriculture de l’Université Dalhousie à Halifax, à QUB radio, mercredi.

Selon lui, avec la pandémie de coronavirus qui frappe le Canada, 160 millions de litres de lait pourraient être jetés «d’ici les trois à quatre semaines prochaines» à travers le pays.

Cela représenterait une valeur d’environ 250 M$ en nourriture inutilement gaspillée.

Pour prévenir ce genre de situation, Sylvain Charlebois a indiqué au micro d’Antoine Robitaille qu’il fallait revoir les mécaniques de la gestion de l’offre afin de pousser l’industrie laitière à investir dans la transformation du lait, par exemple en poudre, pour permettre l’entreposage à long terme.

«La technologie existe déjà et, à ce moment-là, le gaspillage serait extrêmement limité», a-t-il précisé.

Ce faisant, il a soutenu que «la loi qui influence le mandat de la Commission canadienne du lait» devrait être modifiée pour y inclure une telle orientation.

«C’est tout ce qu’on a à faire. C’est qu’on révise, on change la loi et, tout d’un coup, l’entreposage et la gestion des surplus deviennent le problème des producteurs, puisqu’on a rendu le gaspillage du lait illégal à la ferme», a vulgarisé l’expert.

En ce sens, Sylvain Charlebois a dit avoir participé à l’élaboration de la feuille de route d’une «gestion de l’offre 2.0», qui devrait être présentée aux autorités cet automne.