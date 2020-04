ST-JEAN, Armand



Le samedi 4 avril 2020 à Terrebonne est décédé M. Armand St-Jean, époux de feu Mme Géraldine Perreault, fils de feu M. Armand St-Jean et feu Mme Joseph-Anne Lamarche, tous citoyens de Saint-Esprit.Il laisse dans le deuil sa soeur Rolande (feu Pierre-Paul Cousineau), sa belle-soeur Michèle Lizotte (feu René), ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.À sa mémoire, des dons à la Société de recherche sur le cancer seraient appréciés. https://dejouerlecancer.caPar ailleurs, la famille tient à remercier le personnel du CHSLD des Moulins pour leur accompagnement professionnel et chaleureux.Vous pouvez offrir vos condoléances à la famille via le site internet du salon funéraire: