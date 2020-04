PELLETIER (BACHAND)

Julienne



À Varennes, le 25 mars 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Julienne Bachand, épouse de feu monsieur Roger Pelletier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Christiane (Réal Gagnon), Jacques (Marie-Pierre Bastien), Chantal (Gilles Tremblay), Martin (Micheline Bélanger), ses petits-enfants Andrée-Anne (Guillaume Laroche), Stéphanie, Charles-Alexandre, François-Julien (Maude Bernard), Louis-Frédéric (Katherine Desrosiers), Étienne, Guillaume et Roseline, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Compte tenu des circonstances exceptionnelles que nous vivons présentement, les funérailles sont reportées à une date ultérieure. Les informations vous seront transmises via une seconde publication dès qu'elles seront connues.Des dons à la Fondation Source Bleue de Boucherville ou à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.Les arrangements funéraires on été confiés auTél.: (450) 655-6036Téléc.: (450) 655-0941