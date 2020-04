MARCON, Giovanni



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Giovanni Marcon le 3 avril 2020, à Montréal à l'âge de 95 ans. Il part rejoindre son épouse, feu madame Dosolina Pagotto.Il laisse dans le deuil ses enfants, Flavio (Suzanne) et Nadia (Marcello), ses petits-enfants, Alessia, Danica (Anthony) et Katia et ses arrière-petits-enfants, Kairi et Leia.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital général juif pour leurs bons soins.Dans les circonstances les funérailles seront célébrées uniquement en présence des membres de la famille.Vos témoignages peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital général juif.