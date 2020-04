ALIX, Thérèse



Née à Rougemont le 2 avril 1920, elle était la fille d'Aurélia Beauvais et de Denis Alix.Décédée à Saint-Bruno le 27 mars et inhumée à Rougemont le 1er avril 2020, à l'aube de son centenaire.Elle fut précédée dans la mort par son frère et ses soeurs : Denis-Roch,Rita, Marguerite, Gaëtane et Denise.Infirmière, elle consacra sa vie à aider les autres, notamment à l'hôpital Marie-Enfant.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces Cogné et Denicourt ainsi que sa famille religieuse Myriam Beth'léhem (Défi Offrande Myriam).Nous remercions le personnel de la Résidence des Patriotes (Beloeil) et du CHSLD Montarville (St-Bruno) où elle résida les dernières années de sa vie. Merci au Père Roger Matton, Trinitaire, pour l'onction des malades et au Curé Éloi Giard pour les prières d'inhumation au cimetière.Lorsque possible, une messe de commémoration sera célébrée.