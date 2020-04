LAVOIE (née Forget), Anita



À LaSalle, le 4 avril 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Madame Anita Forget, épouse de Claude Lavoie.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Ginette (Yves), sa petite-fille Audrey, son frère Maurice (Réjeanne), ses neveux et nièces, parents et amis.Compte tenu de la situation actuelle, la famille se recueillera intimement.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD LaSalle pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la fondation Parkinson Québec serait apprécié en sa mémoire.