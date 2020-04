ROBILLARD, Monique

(née Laforte)



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Monique Robillard (née Laforte), épouse de Jacques Robillard, survenu le 26 mars 2020 au CHSLD L'Assomption, à l'Assomption.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne, Diane (Denis), Luc (Isabelle), Louise, Claude (Nicole), ses petits-enfants Claude (Ryan), Philippe (Maude), Eric (Kimberley), Antoine (Roxanne), Mathieu, Yan (Sabrina), Laurence (Patrick), Maude (Charles), Eve, ses arrière-petits-enfants, Elia, Léah, Ryan, son frère Marcel (Hélène), ses belles-soeurs Monique et Odette, son beau-frère Raymond, ainsi que plusieurs autres parents et amis(es).La famille tient à remercier l'administration, ainsi que tout le personnel soignant du CHSLD L'Assomption pour leur soutien constant et les bons soins prodigués.