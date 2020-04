LABERGE-VANIER, Aline



À l'Hôpital Anna-Laberge, le 29 mars 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée Madame Aline Laberge, épouse de Monsieur Léopold Vanier, de Sainte-Martine.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses deux enfants Guy (Pascale) et Martin, ses frères et soeur Robert (Marjolaine), Marcel et Johanne (François), ses petits-enfants Alice, Simone, Jeanne, Madyson et Domenick ainsi que de nombreux parents et ami (e)s.En ces temps peu propices aux rencontres, nous préférons unir nos pensées pour lui rendre hommage. Une cérémonie commémorative aura lieu à une date ultérieure qui vous sera communiquée par un nouvel avis de décès.Direction funéraire:www.residencemariesoleilphaneuf.com