LARIVÉE, Lise



À Montréal, le vendredi 1er avril 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée Lise Larivée. Elle rejoint son fils Pierre Mongeau.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Réjeanne (Maurice Pilon) et Pierrette (Carmen Toralti), son frère Yvon (Louise Pellerin), ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et amis.Une liturgie de la Parole, en son honneur, sera célébrée à une date ultérieure.