Alex Rodriguez veut un concours de circuit pour remplacer la prolongation

L’ancien joueur-vedette des Yankees de New York Alex Rodriguez a demandé au baseball majeur de faire preuve de créativité, appuyant notamment la récente proposition de Justin Turner de remplacer les manches supplémentaires par un concours de circuits.

Turner, joueur de troisième but des Dodgers de Los Angeles, avait proposé la semaine dernière de ne jouer qu’un tour au bâton supplémentaire lorsque le pointage était égal après neuf manches et d’y aller ensuite avec un concept semblable à la fusillade au hockey.

Selon Rodriguez, la prochaine saison, qui devrait déjà avoir débuté, est l’occasion de faire des essais.

«En 2020, j’aime tout, a lancé "A-Rod", dans un segment de la baladodiffusion Get Up! du réseau ESPN, mardi. Le premier signal qu’on doit envoyer au monde est: "si tu es traditionaliste, les ligues majeures ne sont pas pour toi". Si vous avez des idées coquines, perturbatrices ou folles, c’est l’année pour les essayer. Il faut tout essayer.»

«Les partisans veulent en voir plus, ils veulent en entendre plus, et Turner a toujours de bonnes idées, alors pourquoi pas, j’aime bien, allons-y.»

En ce qui a trait à la reprise des activités dans le baseball majeur, Rodriguez croit que la date en soi importe peu. C’est plutôt la communication entre le circuit et les joueurs, qui devront se préparer pour un retour sur le terrain, qui est importante.

«Si je pense comme un joueur, se préparer pour la date la plus proche est la meilleure chose à faire, a-t-il avancé. La pire chose pour un joueur serait de dire: "je crois qu’on va recommencer en août" et finalement, le commissaire dit qu’on reprend et que les joueurs doivent se présenter le 15 mai quand vous n’êtes pas prêt.»

Rodriguez, aujourd’hui âgé de 44 ans, a frappé 696 circuits et maintenu une moyenne au bâton de ,295 en 22 saisons dans le baseball majeur. Il a été invité 14 fois au match des étoiles et a été nommé joueur par excellence de la Ligue américaine à trois reprises.