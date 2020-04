Repêchage: Alexis Lafrenière, d’un bout à l’autre

La Centrale de recrutement de la LNH a dévoilé mercredi son classement final des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage. Sans surprise, Alexis Lafrenière vient au premier rang des patineurs nord-américains dans un palmarès qui compte cinq autres joueurs de la LHJMQ parmi les espoirs de première ronde.

Les attaquants des Saguenéens de Chicoutimi Dawson Mercer (11e) et Hendrix Lapierre (13e), le défenseur des Mooseheads d’Halifax Justin Barron (16e), celui des Sea Dogs de Saint-Jean Jérémie Poirier (18e) et le joueur de centre des Cataractes de Shawinigan Mavrik Bourque (22e) sont les autres joueurs du circuit Courteau possédant l’étiquette d’espoir potentiel de premier tour.

Un peu comme ce fut le cas depuis le début de la saison, Alexis Lafrenière demeurait un incontournable au premier rang.

« Il a beaucoup de qualités, a expliqué le recruteur responsable du Québec et des Maritimes pour la Centrale, Jean-François Damphousse, lors d’une conférence vidéo tenue mercredi après-midi. Il possède un bon coup de patin et manie bien la rondelle, et sa vision du jeu est un aspect qui lui permet de se séparer des autres espoirs. Ce que j’aime de lui, c’est qu’il peut jouer un style de jeu physique et il aime s’impliquer dans un match. C’est le genre de joueur qui répond à la pression. On l’a vu à Rimouski, tout comme au Championnat mondial de hockey junior : c’est un joueur très complet. »

Désir de gagner

En toute humilité, Lafrenière a abondé en ce sens lorsqu’on lui a demandé ce qu’il répondrait à une équipe de la LNH qui lui demanderait pourquoi il mérite d’être le premier joueur sélectionné.

« Je suis un leader et je veux gagner plus que tout quand les matchs sont serrés. Je pense que je peux faire une différence dans une partie et je crois que c’est l’une de mes qualités. Ceci étant dit, il y a plusieurs très bons joueurs dans ce repêchage et je suis honoré d’être classé numéro 1. »

Au total, 37 joueurs de la LHJMQ figurent sur la liste finale de la Centrale de recrutement. À noter que le Québécois qui évolue pour le programme national de développement américain Thomas Bordeleau figure aussi sur cette liste. Il vient au 29e rang en Amérique du Nord.

Stützle ou Byfield ?

Photo courtoisie, Adler de Mannheim

En Europe, l’Allemand Tim Stützle a maintenu l’avance qu’il s’est créée depuis sa prestation magistrale au dernier Championnat mondial de hockey junior pour terminer l’année au premier rang des patineurs européens.

Plusieurs estiment que la lutte pour le deuxième choix au total derrière Alexis Lafrenière se fera entre lui et le joueur de centre format géant des Wolves de Sudbury Quinton Byfield, classé deuxième en Amérique du Nord.

Photo courtoisie, OHL

Contre des hommes, avec l’Adler de Mannheim en ligue professionnelle allemande, Stützle a récolté 34 points en 41 parties la saison dernière.

« De jouer avec des hommes, de m’entraîner avec eux, a été une partie importante de mon développement. Les vétérans ont tout fait pour me rendre meilleur et je leur en suis reconnaissant. »

Coronavirus : quel impact sur le recrutement ?

La pandémie n’aura pas d’impact sur le recrutement des différentes équipes de la LNH, estiment les recruteurs de la Centrale.

Évidemment, les séries des différentes ligues, le tournoi de la Coupe Memorial ainsi que le Championnat mondial des moins de 18 ans se veulent, année après année, des événements fort importants pour les recruteurs des 31 formations du circuit Bettman. Il n’était pas rare de voir des joueurs augmenter de façon significative leur cote auprès des recruteurs après de bonnes séries.

« C’est certain que les équipes ont manqué quelques événements cette année, mais ils comptent tous sur des membres du personnel compétents qui ont travaillé beaucoup d’heures cette saison. Les équipes seront prêtes et elles n’auront pas de problème à bien repêcher », croit le recruteur du Québec et des Maritimes pour la Centrale, Jean-François Damphousse.

Et le combine ?

Un autre événement qui fait partie de la tradition depuis plusieurs années, soit le traditionnel Combine, est menacé. Pour le moment, la LNH a déplacé la tenue de ce camp d’évaluation à une date ultérieure.

La possibilité qu’il soit tout simplement annulé demeure fort probable et, advenant le cas, le directeur de la Centrale, Dan Marr, ne croit pas non plus que les équipes manqueront d’informations.

Cet événement se veut surtout utile aux équipes pour rencontrer les joueurs avant le repêchage.

« Il y a trois segments au Combine, et le premier c’est les entrevues. Les équipes peuvent rencontrer les joueurs tout au long de la saison et, maintenant, ils ont la possibilité de le faire en ligne. Pour ce qui est des tests médicaux, nous travaillons afin de remettre aux équipes un dossier médical de chacun des joueurs. Puis, finalement, pour la portion test physique, les équipes cumulent déjà des résultats lors des tests sur glace de plusieurs matchs des meilleurs espoirs. »

Un repêchage fort

Ceci étant dit, peu importe que la saison ait été annulée ou pas, la Centrale s’attend à ce que la cuvée 2020 soit un grand cru.

« À chaque début de saison, on se demande quel est le niveau de profondeur du repêchage à venir. Plus on se rencontrait, plus on se disait qu’il y en avait beaucoup cette année. Les équipes vont mettre la main sur d’excellents joueurs lors des rondes deux, trois et quatre. Il y a des diamants bruts dans cette cuvée, et dans quelques années on se demandera comment ils ont pu glisser si loin », estime le recruteur David Gregory.

Liste finale de la Centrale

► Patineurs nord-américains

1. Alexis Lafrenière | AG

Rimouski (LHJMQ)

2. Quinton Byfield | C

Sudbury (OHL)

3. Jamie Drysdale | D

Erie (OHL)

4. Jake Sanderson | D

Prog. M18 américain

5. Cole Perfetti | C

Saginaw (OHL)

6. Marco Rossi | C

Ottawa (OHL)

7. Jack Quinn | AD

Ottawa (OHL)

8. Kaiden Guhle | D

Prince Albert (WHL)

9. Braden Schneider | D

Brandon (WHL)

10. Dawson Mercer | C

Chicoutimi (LHJMQ)

11. Seth Jarvis | C

Portland (WHL)

12. Dylan Holloway | C

Wisconsin (NCAA)

13. Hendrix Lapierre | C

Chicoutimi (LHJMQ)

16. Justin Barron | D

Halifax (LHJMQ)

17. Jacob Perreault | AD

Sarnia (OHL)

18. Jérémie Poirier | D

Saint-Jean (LHJMQ)

22. Mavrik Bourque | C

Shawinigan (LHJMQ)

► Patineurs européens

1. Tim Stützle | AG

Mannheim (DEL)

2. Alexander Holtz | AD

Djurgarden (SHL)

3. Anton Lundell | C

HIFK (Liiga)

4. Lucas Raymond | AG

Frölunda (SHL)

5. Rodion Amirov | AG

Ufa (Rus)

6. Helge Grans | D

Mälmo Jr. (Suè)

7. John-Jason Peterka | AD

Munich (DEL)

8. Topi Niemela | D

Karpat (Liiga)

9. Noel Gunler | AD

Lulea (SHL)

10. Roni Hirvonen | C

Assat (Liiga)

► Gardiens nord-américains

1. Nico Daws

Guelph (OHL)

2. Drew Commesso

Prog. M18 américain

3. Samuel Hlavaj

Sherbrooke (LHJMQ)

7. Fabio Iacobo

Victoriaville (LHJMQ)

8. Devon Levi

Carleton Place (CCHL)

12. William Grimard

Cap-Breton (LHJMQ)

13. Rémi Poirier

Gatineau (LHJMQ)

► Gardiens européens

1. Yaroslav Askarov

Neva St. Petersburgh (MHL)

2. Jan Bednar

Sokolov (Rép. Tchèque)

3. Joel Blomqvist

Karpat Jr (Fin)

4. Calle Clang

Rögle Jr (Suède)

5. Amir Miftakhov