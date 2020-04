Altercation au Walmart: un Olympien a donné les premiers soins à l’agent de sécurité

Alors qu’il nettoyait des trottoirs pour la Ville de Sherbrooke, l’Olympien Pascal Plamondon a vu Nacime Kouddar foncer en voiture sur l’agent de sécurité Philippe Jean au Walmart des Galeries Quatre-Saisons.

«Quand j’ai vu que Nacime accélérait avec Philippe qui était sur la voiture et que Philippe est tombé sur le sol, c’est là que j’ai lâché ce que je faisais. Je suis parti pour essayer de bloquer la sortie, je n’ai pas été assez rapide, mais c’est ce qui m’a permis de réussir à prendre le numéro de plaque du véhicule», a metionné M. Plamondon à l’émission Franchement dit sur QUB radio, mercredi.

Mardi, l’existence d’une vidéo dans laquelle on verrait l’agent de sécurité et le client être impliqués dans une altercation démontrerait, contrairement aux premières hypothèses sorties lundi, que ce serait plutôt l’agent de sécurité qui aurait tenté de pourchasser le client. Sur la vidéo, on verrait Philippe Jean grimper sur le véhicule du client avant d’être traîné sur plusieurs mètres, puis projeté au sol.

Ayant fait son DEP en Intervention en sécurité incendie, Pascal Plamondon, olympien en haltérophilie aux Jeux olympiques de Rio en 2016, s’y connait bien dans la procédure à effectuer afin de donner les premiers soins à une personne dans le besoin.

«Quand j’ai réussi à prendre le numéro de plaque, je suis parti tout de suite aller immobiliser la tête de Philippe. L’autre témoin m’a aidé à le mettre en position latérale de sécurité pour le bouger en bloc parce qu’il y avait beaucoup de saignement au niveau de sa bouche. Il était inconscient. Il avait une respiration saccadée, mais il était inconscient.»

Il affirme que peu importe le coupable, il était de son devoir d’aider une personne blessée.

«Quand j’ai vu l’acte, je n’ai pas pensé si c’était un agresseur ou pas, je suis intervenu. Même si ça avait été l’agresseur, ou pas, je serais intervenu quand même. J’aurais fait les mêmes procédures que j’ai faites [...] Le début de l’histoire je ne le savais pas. Même si je l’avais su, je serais intervenu de la même façon», a ajouté Pascal Plamondon.