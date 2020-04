HARVEY, Roger



À Sainte-Thérèse, le 4 avril 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Roger Harvey, époux de Mme Martine Bouchard.Précédé de son fils Luc, il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Jean-François, ses trois petits-enfants Félix, Dahlia (leur mère Isabelle Bélair) et Léonie (sa mère Jenny Gagnon), ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.Selon ses volontés, le tout s'est déroulé dans l'intimité.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Drapeau-Deschambault.(450) 473-5934