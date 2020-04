Carignan: Interceptés à plus de 180 km/h sur l’autoroute 10

Deux jeunes automobilistes qui se croyaient sur une piste de course mardi soir ont été interceptés par les policiers de la Sûreté du Québec alors qu’ils circulaient à plus de 180 km/h sur l’autoroute 10, à Carignan, en Montérégie.

Les routes de la province sont particulièrement désertes en raison des mesures de confinement imposées par le gouvernement, mais les policiers demeurent présents sur le réseau routier pour faire respecter les limites de vitesse.

Deux conducteurs de 21 et 26 ans l’ont appris à la dure, mardi vers 18 h 30, alors qu’ils filaient à très haute vitesse sur l’autoroute des Cantons-de-l’Est en direction de Montréal.

Les deux véhicules, qui étaient côte à côte dans les voies rapides, roulaient à près de 200 km/h lorsque les policiers sont partis à leurs trousses.

Les jeunes hommes ont tous les deux écopé d’un constat d’infraction de 1608 $ et 18 points d’inaptitude seront ajoutés à leur dossier de conduite.

Leurs permis de conduire ont été suspendus sur-le-champ pour une durée de sept jours.

La Sûreté du Québec a tenu à rappeler que bon an mal an, la vitesse excessive est l’une des principales causes de collisions mortelles sur les routes de la province.