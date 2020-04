CHSLD: inquiétude entourant les visites pour raisons humanitaires

Malgré l’interdiction des visites dans les CHSLD pour limiter les cas de COVID-19, certaines personnes, pour des raisons humanitaires, ont reçu l’autorisation d’aller y rencontrer leurs proches. Cela ne manque toutefois pas de semer l’inquiétude dans les établissements concernés.

Selon ce qu’a appris TVA Nouvelles, il existe une liste de visiteurs autorisés à visiter leurs proches en CHSLD pour d’autres raisons que pour se rendre à leur chevet en fin de vie. Il s’agit de raisons humanitaires comme les appellent les autorités de la santé publique.

L’information a été confirmée par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS. «Par exemple, une personne atteinte de troubles cognitifs sévères qui cesse complètement de s’alimenter parce que son proche ne vient plus, on ne la laissera pas mourir de faim et on va donner une autorisation pour que le proche puisse venir la nourrir. Par contre, ce genre d’autorisation est très rare», a expliqué Caroline Gadoury, coordonnatrice à l’hébergement à la direction du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA).

Toutefois, dans certains établissements, ces cas d’exception font craindre davantage le virus. Au CHSLD Argyll par exemple, des employés ont confié à TVA Nouvelles que des visiteurs circulent librement dans les espaces communs. Une dame aurait même été aperçue à quelques reprises allongée aux côtés de son mari dans son lit, alors qu’elle arrivait de l’extérieur.

Le CIUSSS de l’Estrie a assuré que les personnes fautives sont remises à l’ordre. «Je remercie les employés qui signalent ces situations, c’est important pour la sécurité de tous», a mentionné Mme Gadoury.