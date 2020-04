Congé de Pâques: pas de relâchement à la frontière canado-américaine

OTTAWA – Le long week-end de Pâques engendre habituellement de nombreux déplacements. L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a toutefois rappelé mercredi le maintien de ses restrictions de voyages aux points d’entrée internationaux en raison de la pandémie de la COVID-19.

Les restrictions sur les voyages non essentiels continueront de s’appliquer aux ressortissants étrangers, dont les citoyens et les résidents permanents des États-Unis, et aux Canadiens qui prévoient traverser la frontière.

En effet, depuis le 21 mars dernier, tous les voyages non essentiels, notamment à des fins de loisir et de tourisme, sont interdits par les gouvernements canadiens et américains afin de freiner la propagation du virus.

Les ressortissants étrangers qui tentent de rentrer au Canada par les États-Unis pour visiter de la famille ou des amis, notamment, se verront refouler à la frontière.

Pour ce qui est des Canadiens qui souhaitent rentrer au pays, l'ASFC rappelle qu’ils devront respecter une période d’isolement de 14 jours.