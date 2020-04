COVID-19 : 1,6 million de repas pour les familles du Québec

En cette période de crise sanitaire, les Cuisines solidaires mettent l’épaule à la roue et les chefs la main à la pâte afin de garnir les banques alimentaires de la province.

«On s’était lancé le défi de cuisiner 800 000 portions qui devaient couvrir environ deux mois de distribution, mais en raison de la demande et des appels que nous avons eus, on double la production à 1,6 million de repas. On va donc allonger les semaines de production», a annoncé Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de la Tablée des chefs.

Plusieurs partenaires financiers accompagnent la Tablée des chefs afin de nourrir de plus en plus de familles dans le besoin en raison de la COVID-19. Il y a notamment Québecor, IGA et Centraide.

Plusieurs pourront se régaler dans les prochains jours du «pâté chinois de la solidarité» et de bien d’autres repas. Les chefs Stefano Faita, Caroline McCann, Jérôme Ferrer et Ricardo Larrivée, entre autres, seront aux fourneaux pour que les Québécois mangent bien et à leur faim.

«C’est une grande source de fierté collective. Que de nombreuses entreprises comme celles que je dirige se soient engagées à soutenir les entrepreneurs sociaux, ça met en valeur notre singularité, notre spécificité du Québec», a souligné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Si vous voulez soutenir la cause des Cuisines solidaires de la Tablée des Chefs et faire un don, visitez le www.tableedeschefs.org.

La Tablée des Chefs est un organisme de bienfaisance qui a pour mission de nourrir les personnes dans le besoin et développer l’éducation culinaire des jeunes.