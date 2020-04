COVID-19: au tour des facteurs d’encourager les travailleurs de la santé

Après les policiers, les ambulanciers, les pompiers et les remorqueurs, notamment, des dizaines de facteurs de Postes Canada tourneront autour du CHUM, jeudi, au centre-ville de Montréal pour souligner le travail de nos «anges gardiens» durant cette crise de la COVID-19.

Sur le coup de midi, entre 75 et 100 facteurs et factrices feront le tour du centre hospitalier de l’Université de Montréal pour apporter leur support aux travailleurs de la santé, qui se donnent corps et âme depuis quelques semaines pour soigner les nombreux patients atteints du coronavirus.

«J’ai lancé l’idée au bureau et j’ai eu une super belle réponse de la part de mes collègues», a indiqué en entrevue téléphonique Sylvain Dallaire, le facteur de Postes Canada qui organise l’événement.

M. Dallaire, qui compte 23 années d’expérience chez Postes Canada, est bien conscient des consignes gouvernementales concernant les rassemblements et la distanciation sociale. Et il assure qu’elles seront respectées.

«Tout le monde va rester dans son véhicule, a-t-il dit. Notre but, c’est seulement d’envoyer un message de solidarité aux travailleurs de l’hôpital et de leur faire savoir qu’on est derrière eux.»

Sylvain Dallaire a également fait savoir qu’il était en discussion avec la police de Montréal pour coordonner l’événement afin qu’il se déroule de façon sécuritaire.