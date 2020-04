COVID-19: confinée avec l’ex de son chum

Avec le confinement qui a chamboulé leur vie, les Québécois doivent faire preuve de débrouillardise. Nos lecteurs témoignent ici de leur nouveau quotidien, rempli de défis, mais aussi d’opportunités.

L’humoriste et comédienne Cathleen Rouleau passe son confinement en compagnie de sept autres personnes... dont l’ex de son conjoint ! Une situation qui lui a inspiré la création d’une série télé.

Quatre adultes, trois enfants de 11 à 13 ans – dont un ayant des besoins particuliers – deux chats et un lapin partagent le même espace depuis le début de la pandémie.

« Et c’est magique. Je ne sais pas comment expliquer ça ! J’aimerais ça dire qu’on se court après avec des couteaux dans la maison, mais ce n’est pas le cas ! » assure en riant Cathleen Rouleau.

Cette histoire atypique, qui connaît son apogée avec le coronavirus, a débuté en octobre dernier. En vacances à l’extérieur du pays, Cathleen Rouleau et son conjoint, Sylvain Parent-Bédard – à la tête de ComediHa ! –, ont reçu un appel de l’ex de Sylvain, Nathalie.

« Elle nous a dit que sa maison était en train de brûler. Et c’est drôle, elle nous a dit ça comme si elle nous disait qu’il faisait soleil à matin ! Très relax ! Nous, on capotait », se souvient l’humoriste.

Sous le même toit

Nathalie et Sylvain habitant tout près l’un de l’autre à Québec, il est alors décidé que Nathalie, son conjoint et leur chat emménagent temporairement chez Sylvain et Cathleen, où le frère de Cathleen, son chat et un lapin habitaient déjà. « Et je leur ai dit : restez aussi longtemps que vous le voulez », se souvient la jeune femme.

Il faut dire que Nathalie et Sylvain ont eu ensemble deux enfants : Antoine, 13 ans, qui est lourdement handicapé, et Charles, 11 ans. La troupe s’est donc retrouvée sous le même toit, le temps que la maison incendiée soit reconstruite.

« On s’entend bien, on ne se pile pas sur les pieds, on coexiste de manière très naturelle et c’est super le fun. Mais à la base, on s’entendait bien, on se côtoyait déjà, on a déjà voyagé ensemble aussi. Mais d’habiter ensemble ? Je ne pensais pas que ça se passerait aussi bien », assure Cathleen.

Le coronavirus s’invite

Mais voilà. La crise du coronavirus s’est invitée, les travaux de reconstruction ont été mis sur pause, tous les adultes se sont retrouvés en télétravail et les enfants ont eu congé d’école. À cette joyeuse troupe s’est ajoutée Léa, 12 ans, la fille du conjoint de Nathalie.

Coincé dans un condo, le groupe a emménagé dans le chalet de Sylvain et Cathleen, où ils se sont placés en isolement et ont mis en place un semblant de routine. Les parents respectent même leur tour de garde pour les enfants.

« On soupe ensemble tous les soirs. Après, on va se partir un feu ou jouer à des jeux. Sérieux, pour moi, il n’y a que du positif », plaide Cathleen Rouleau, qui a fait état de sa nouvelle vie, récemment, sur sa page Facebook.

Série télé

L’humoriste profite d’ailleurs de ce temps de confinement pour travailler sur une nouvelle série télévisée, inspirée de son quotidien familial et des besoins particuliers du petit Antoine.

« Antoine, c’est le noyau. Toute notre vie tourne autour d’Antoine. On a beau avoir un métier, des obligations, des amis : Antoine reste toujours dans notre tête, parce que c’est à lui qu’on revient toujours », dit-elle.

Si le projet existait déjà avant la pandémie, le confinement a toutefois largement bonifié son contenu. « Avec tout ce qui se passe, j’en ai pour 8 saisons ! Ça s’écrit tout seul, c’est du bonbon », conclut-elle, enthousiaste.