COVID-19: fin de saison abrupte pour l'OSM

Kent Nagano ne pourra pas clore sa dernière saison à la barre de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) comme il le souhaitait. L’interdiction de tout rassemblement public jusqu’au 2 juillet décrétée par la Ville de Montréal a mis fin aux espoirs du maestro de diriger ses musiciens à la fin mai et au début juin.

Le réputé chef avait trois rendez-vous à la fin du mois prochain (26, 27 et 28 mai) et trois autres le mois suivant (2, 3 et 4 juin). Des oeuvres de Fauré, Messiaen et Mahler devaient être jouées. Les concerts de mai sont annulés, alors que ceux de juin sont plutôt reportés.

Pour lui, ce n’est par contre que partie remise avec son orchestre et le public. «Lorsque ce sera possible, je serai heureux de monter à nouveau sur le podium de ce grand orchestre qu’est l’OSM afin d’y retrouver mes collègues musiciens. Ce sera l’occasion pour moi de remercier notre fantastique public pour les 16 magnifiques années que j’y ai passées à titre de directeur musical. C’est un rendez-vous que je ne veux pas manquer», a-t-il notamment laissé savoir dans un communiqué.

C’est donc dire que l’OSM met officiellement fin à sa saison 2019-2020 en salle.

Pour l’instant, la prochaine édition de la Virée classique, programmée du 6 au 9 août, est maintenue. Si elle va de l’avant, il sera notamment possible d’apprécier un concert gratuit sur l’Esplanade du Parc olympique alors que Kent Nagano sera le chef d’orchestre le temps de faire entendre la neuvième symphonie de Beethoven.

Tous les mélomanes qui ont des billets pour l’un ou l’autre des concerts annulés peuvent en convertir la valeur en don ou en crédit pour assister à la Virée classique. Il leur est également possible de transférer le tout afin d’assister à un rendez-vous de la prochaine saison, dont la programmation n’a toutefois pas encore été dévoilée.