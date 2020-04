COVID-19: le nombre d'employés de la STM atteints a plus que doublé

Le nombre d'employés de la Société de transport de Montréal (STM) atteints de la COVID-19 a bondi de 52 % en l'espace de quelques jours.

Le transporteur dénombre désormais 23 personnes ayant été déclarées positives au coronavirus. Il s'agit d'une hausse significative de 52% des cas en l'espace de quatre jours. Vendredi dernier, la STM recensait onze employés infectés à la COVID-19.

Durant cette même période, une hausse de 35 % du nombre de personnes infectées au virus été répertoriée au Québec.

La STM reste muette

Tous ces cas sont «sans aucun risque de transmission ou à faible risque de transmission» pour la clientèle, affirme la STM.

Si le risque de transmission entre un certain employé et la population était jugé élevé par la Santé publique, la STM en informerait sa clientèle de manière plus précise et immédiate.