COVID-19: projet d’agrandissement devancé à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur

TERREBONNE – Un projet d'agrandissement est devancé de quelques mois à l'Hôpital Pierre-Le Gardeur de Terrebonne dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.

Dans la région de Lanaudière, c'est dans ce centre hospitalier situé au carrefour des autoroutes 40 et 640 que sont traités les cas liés au virus.

Les soins intensifs et l'urgence sont aménagés pour faire plus de place aux personnes infectées.

On compte actuellement 30 patients atteints de la COVID-19 et une trentaine d'autres en évaluation au centre hospitalier. Et l’hôpital s’apprête à en accueillir encore plus, selon le président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière, Daniel Castonguay.

Comme rien n'indique que la situation va en s'améliorant, le CISSS a choisi de devancer un projet d'agrandissement, dont la construction devait débuter à l'automne.

«C'est des blocs modulaires qui vont être annexés à la salle d'urgence, où on va diriger deux unités de soins de 35 lits chacune pour nous permettre d'être plus accessibles pour les soins hospitaliers à la population», a expliqué M. Castonguay, mercredi, à TVA Nouvelles.

Du même coup, le PDG espère faire diminuer la pression sur la salle d'urgence.

Compte tenu du besoin urgent de lits occasionné par la pandémie de la COVID-19, la construction peut maintenant s’amorcer, et ce, même si les contrats ne sont pas encore signés.

«Ça devient une opportunité de le faire plus vite dans la situation de crise que l'on vit», a précisé Daniel Castonguay.

Évalué à environ 20 millions $, le projet a été annoncé l'an dernier. Les plans sont prêts et l'entrepreneur était déjà retenu.