Crise dans les CHSLD: Jonathan Marchand lance un cri du cœur

Résidant dans un CHSLD depuis 20 ans, l’activiste et défenseur des droits des personnes handicapées Jonathan Marchand a livré mercredi un témoignage poignant, à QUB radio, dans lequel il a dénoncé le modèle actuel des CHSLD qui, selon lui, placent leurs résidents dans une situation d’inégalité face à la COVID-19 par rapport au reste de la population.

«C’est pour ça que je veux sortir d’ici. [...] Je veux prendre des mesures pour être en sécurité comme tous les autres Québécois. Je veux avoir l’égalité des chances de survie», a-t-il lancé au micro de l’émission On n’est pas obligé d’être d’accord.

«Vous, chez vous, vous êtes en mesure de prendre des mesures pour vous protéger. Vous décidez qui entre et qui sort de la maison, [...] vous êtes en contrôle de votre environnement», a renchéri l’invité de Sophie Durocher, pour qui le sentiment de contrôle est complètement absent.

Écoutez le témoignage complet ici:

Une situation prévisible

Selon Jonathan Marchand, la situation critique des CHSLD était prévisible non seulement vu la grande proportion de la population dans ces établissements, mais aussi en raison du vaste partage de personnel d’un lieu à l’autre.

«Le plus gros problème, c’est l’offre de services, c’est le modèle actuel où [...] des employés sont partagés entre plusieurs établissements ou plusieurs unités de soins et plusieurs résidents», a-t-il expliqué.

Des soins personnalisés

L’activiste demande au gouvernement Legault d’offrir une assistance plus personnalisée aux résidents des CHSLD. Il espère surtout des actions rapides du gouvernement étant donné la structure bureaucratique du système de santé qu’il qualifie de «rigide».

«Le gouvernement est en train de regarder, réorganiser le travail pour minimiser les risques de propagation du virus, mais ça fait quoi, quatre-cinq jours qu’ils regardent ça. Pourquoi qu’il n’y a pas eu d’action? Je veux dire, c’est une question d’heures», a-t-il dénoncé.

S’il applaudit la décision de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, d’autoriser les familles à reprendre leur parent dans un CHSLD ou une résidence pour personnes âgées, il ne peut s’expliquer en contrepartie pourquoi les places vides sont comblées par des gens sur des listes de rappel.

«C’est inhumain d’envoyer des gens encore aujourd’hui dans des CHSLD quand on sait qu’ils sont à risque. On sait que ce sont des vecteurs de propagation du virus, on les envoie à leur mort. Comment est-ce qu’on peut faire ça au Québec?»

De l’assistance pour vivre

Jonathan Marchand connaissait bien Jean Truchon, figure de la lutte pour un meilleur accès de l'aide médicale à mourir, qui s’est éteint mardi après avoir devancé sa décision de partir en raison de la pandémie. À son avis, M. Truchon est loin d’avoir reçu les soins qu’il méritait.

«Il demandait du soutien à domicile. Ils ont refusé de lui offrir, donc il s’est ramassé en CHSLD. C’est là qu’il a commencé à parler de vouloir mourir et il s’est engagé sur cette voie-là pour avoir de l’assistance pour se tuer. Mais moi, ce que je veux, c’est de l’assistance pour vivre. On peut-tu l’avoir?», a-t-il lancé.

Le défenseur des droits des handicapés croit que le projet des maisons des aînés proposé par la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, n’améliorera en rien le sort d’un grand nombre de personnes qui espèrent recevoir des soins à domicile.

«Ça doit devenir un droit de vivre chez soi au Québec. Il faut arrêter de forcer les gens de vivre dans des endroits pareils. C’est inhumain», s’est-il insurgé, la voix nouée.