LACOMBE, Serge



À Laval, le 4 avril 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Serge Lacombe.Il laisse dans le deuil son épouse Ginette, ses filles Josée (Michel) et Catherine, ainsi que ses petits-fils Michaël (Anne-Sophie) et Nicolas (Melissa).Il laisse également dans le deuil ses soeurs Guylaine, Evelyne (feu Eloi) et Lisette et ses frères Jacques (Francine), Ghislain (Ginette), Yvan (Anne), Rolland (Gabriel), sa belle-soeur Micheline, son beau-frère Daniel, de nombreux neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléancesau complexe funéraireLa cérémonie et la mise en terre se dérouleront à Saint-Édouard-de-Maskinongé à une date à confirmer.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de Soins Palliatifs de Laval.https://www.msplaval.ca/faire-un-don/