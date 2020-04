Damas responsable d’attaques chimiques en Syrie en 2017

L’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) a mercredi pour la première fois désigné l’armée du régime syrien de Bachar al-Assad comme responsable d’attaques chimiques dans le nord du pays en 2017.

« L’IIT (l’équipe d’identification et d’enquête de l’OIAC) a conclu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les auteurs de l’utilisation du sarin comme arme chimique à Latamné les 24 et 30 mars 2017 et de l’utilisation du chlore comme arme chimique le 25 mars 2017 étaient des individus appartenant à l’armée de l’air arabe syrienne », a indiqué le coordinateur de l’IIT Santiago Oñate-Laborde, cité dans un communiqué.