Des extrémistes pourraient exploiter la désorganisation provoquée par la COVID-19

Des extrémistes violents pourraient exploiter la fragilité actuelle de certains pays, incluant le Canada, pour s’en prendre notamment à des hôpitaux et à des épiceries en pleine pandémie de la COVID-19.

Cette menace, qui a été analysée aux États-Unis, n’est pas passée inaperçue de ce côté-ci de la frontière, notamment auprès de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), selon Global News.

«Les pandémies et autres crises naturelles créent des défis sans précédent que les terroristes pourraient exploiter pour mener des attaques contre une société, un gouvernement et un système de sécurité publique déjà éprouvés», peut-on lire dans cette évaluation de la menace datée du 1er avril et émanant du Centre national de contreterrorisme des États-Unis.

Des messages de l’État islamique destinés à ses adeptes présentent d’ailleurs la COVID-19 comme un «soldat d’Allah».

«La GRC est au fait de ce rapport et reçoit quotidiennement un certain nombre de rapports de renseignement liés à la COVID-19 de diverses sources», a indiqué à Global News Catherine Fortin, porte-parole de la GRC.

«La crise de la COVID-19 est source d'incertitude et d'insécurité financière pour une grande partie de la population. Cependant, les frustrations créées par cette situation ne justifient en aucun cas la haine, les menaces et l'incitation à la violence», a-t-elle ajouté.