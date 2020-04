Des hommages virtuels pour les familles de défunts

Le contexte entourant la pandémie de COVID-19 chambarde complètement l’industrie funéraire et complique le deuil de ceux qui ont perdu un proche.

Puisque les funérailles sont reportées, la Coopérative funéraire du Grand Montréal veut offrir des cérémonies virtuelles aux familles des défunts, a appris TVA Nouvelles.

«L’hommage virtuel ne va pas remplacer les funérailles, précise Caroline Cloutier, porte-parole de la Coopérative funéraire du Grand Montréal. On va offrir sous peu une cérémonie en présence d’un célébrant et de l’urne par exemple. Ce sera sur webdiffusion pour permettre aux proches d’assister à l’hommage chez eux, devant leurs écrans d’ordinateur.»

«On a aussi des outils destinés aux personnes endeuillées qui sont en isolement actuellement. On a un intervenant qui offre un soutien téléphonique. On a des lectures qu’on peut envoyer par internet. On a aussi une communauté Facebook. Ce forum permet aux gens de discuter de leur chagrin», explique Mme Cloutier.

La coopérative du boulevard Curé Poirier, à Longueuil, a établi un corridor de circulation à sens unique à l’intérieur de son établissement.

Ce corridor mène à un salon où les gens peuvent venir rendre un dernier hommage à leurs proches.

«La période de recueillement est d’une heure maximum. Une à quatre personnes de la famille immédiate peuvent se réunir à la fois dans le salon. S’il y a deux maisonnées, on va diviser l’heure de recueillement en deux afin d’éviter que les gens se croisent», ajoute Mme Cloutier.