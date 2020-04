DESBIENS, Claude



À Terrebonne, le 2 avril 2020, à l'âge de 89 ans est décédé M. Claude Desbiens, époux de Mme Jeanine Touchette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Dominique, Robert (Hélène Livernois), ses petits-enfants Annie, Alexandre (Sarah-Ève), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et les précieux amis de St-Donat. Un merci spécial à la famille Laroche, Louise, Josyane, Patricia, Jean-François et les enfants pour leur présence constante et leur support.La famille invitera les proches à célébrer la vie de Claude à une date ultérieure.La famille remercie chaleureusement le personnel du CHSLD des Moulins. Un merci tout spécial à Katherine.Vu son amour pour les enfants, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil.www.operationenfantsoleil.ca