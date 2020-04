Faire l’histoire ou la décrire?

Quand Félix Séguin a glissé pendant le premier match entre le Canadien et les Nordiques lundi soir que l’avance du Canadien était importante, surtout que les Bruins de Boston avaient été sortis en quatre par les Sabres de Buffalo, ça m’a fait grimacer.

Comme ça me dérangeait de l’entendre souligner, en décrivant un accrochage évident, qu’en 1993, ce geste était toléré.

Dans le fond, j’aurais voulu que Séguin et son partenaire Patrick Lalime jouent le jeu à fond.

Qu’ils décrivent ce qu’ils voyaient sans me faire sentir qu’ils savaient comme tous les téléspectateurs qu’à la fin, les Bleus gagneraient ce premier match.

J’ai entendu 100 fois Yvon Michel commenter un combat de boxe alors qu’il était dans le ring entre les rounds pour encourager son boxeur. On l’oubliait en suivant le match.

Mais en même temps que je me faisais nostalgique, ma raison me ramenait dans la réalité.

Et la réalité, c’est que Félix Séguin décrivait un match disputé il y a 27 ans. Et la réalité devait être 100 fois plus complexe que la nostalgie.

LA SOURCE EN ANGLAIS

Véronique Dubois et L.P. Neveu, les patrons de la chaîne, le reconnaissent tous les deux. Sans même discuter.

Si TVA avait pu mettre la main sur les matchs en français de la série, on aurait eu droit à Claude Quenneville et Gilles Tremblay, comme on a eu droit à André Côté de TQS la semaine dernière.

Mais cette fois, les voûtes de la Ligue nationale ne contenaient que la version de la CBC.

Il fallait donc établir une ligne éditoriale. Comment décrire ces matchs ? En faisant accroire qu’on les découvrait ou en les commentant avec un sens historique quand ça s’y prêtait ?

« Nous nous sommes installés dans une cabine de diffusion devant un écran de 50 pouces avec le son anglais dans nos écouteurs. Heureusement, on avait un bon son ambiant grâce à Henry Godding, l’audioman à La Voix et à Révolution », explique Félix Séguin.

JOE SAKIC, MATS SUNDIN

« On s’était d’abord demandé si on allait décrire comme si on ne savait rien de l’histoire. Mais on a pris la décision d’éclairer certains points qu’on savait importants. Je le reconnais, la ligne était mince. Mais devant tous ces gestes d’accrochage qui sont pénalisés aujourd’hui, je croyais qu’il fallait indiquer à une très vaste proportion de l’auditoire qu’en 1993, ces gestes étaient tolérés. C’est comme les hors-jeux causés par la ligne rouge. Les jeunes amateurs ne savent pas que c’était la règle à l’époque », de dire Séguin.

Une fois que t’as une ligne éditoriale, le reste suit. Faut quand même glisser que Joe Sakic avait un bel avenir devant lui, que Mats Sundin sortait d’une saison de 117 points. Et souligner qu’il n’y avait qu’un seul arbitre et que beaucoup d’infractions lui échappaient.

Et puis, Félix Séguin est humain. Donc, il a des habitudes et des réflexes.

Décrire le hockey de 2020 où tout est axé sur la vitesse et celui de 1993 où accrochage et obstruction visaient avant tout à ralentir le jeu, c’est un monde.

Quand il s’est enfermé pendant deux jours dans la cabine de diffusion pour décrire les six matchs, il a dû s’adapter.

« Dans le hockey d’aujourd’hui, ça va tellement vite qu’après une minute sans interruption, je suis à bout de souffle. Alors qu’en 1993, je pouvais facilement y aller d’un commentaire supplémentaire. Ce sont d’autres réflexes et cela a demandé un certain ajustement », d’expliquer Séguin.

Quant à Patrick Lalime, il a limité son rôle à analyser les jeux qu’il voyait sur son écran. Avec une émotion quand même spéciale puisqu’il se trouvait à commenter le travail de celui qui était son idole quand il a commencé sa carrière de gardien de but.

UNE VIE DE PRÉPARATION

Séguin considère qu’il était bien préparé pour cette mission.

« En fait, c’est une vie de préparation. J’ai beaucoup lu sur cette série, j’ai côtoyé des personnalités qui y ont été mêlées. À un moment donné, la caméra nous montre Michel Bergeron sur la passerelle des journalistes et ça m’a rappelé que l’année précédente, lui et Jacques Demers étaient les candidats pour devenir entraîneur du Canadien. Je l’ai glissé dans les commentaires », dit-il.

Le jeune Félix vivait à Eastman, en Estrie, en 1993. Il avait 12 ans.

« J’étais pas mal girouette dans la série. Je prenais pour l’équipe qui gagnait. Les Nordiques pour les deux premiers matchs et le Canadien pour les quatre derniers », dit-il en riant.

L’important, c’est que les gens aient aimé ce rappel de la dernière grande épopée du Canadien. Deux ans plus tard, les Nordiques allaient partir pour le Colorado.

« Moi aussi, j’ai aimé faire ce travail. En 1992-93, 21 joueurs ont ramassé 100 points et plus. Et 14 ont marqué 50 buts et plus. Malgré l’accrochage, l’attaque était explosive. En fait, les Nordiques avaient la troisième meilleure attaque de la ligue. Mais les gardiens étaient visiblement moins forts », dit-il.

Il a raison. Avec l’arbitrage d’aujourd’hui et les gardiens de l’époque, les compteurs de 50 buts s’empileraient sur deux piles de dix. Ce serait une hécatombe.

Et pour être franc, je n’aurais pas aimé revoir les entractes avec Jean Pagé. On ne s’aimait pas encore en 93...