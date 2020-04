MÉTHOT, Daniel



À Saint-Eustache, le 1er avril 2020, est décédé paisiblement et sereinement Docteur Daniel Méthot, dentiste retraité.Il laisse dans le deuil son épouse, Paulette Gonneville, ses enfants Geneviève (Emmanuel Boileau), Julie (Joel St-Pierre) et Philippe, ses petits-enfants Maxime et Coralie, Camille, Clara et Laurence, ses belles-soeurs et beaux-frères: Claire Gonneville (Bernard Villiard) et Jean Gonneville (Suzanne Gélinas), son neveu et ses nièces.Dans le contexte actuel de la pandémie, il n'y aura pas de service funéraire ou religieux.Un hommage commémoratif lui sera rendu ultérieurement.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de l'UHB de l'Hôpital de Saint-Eustache pour son soutien et les soins prodigués.