COUTURE, Guylaine



À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le jeudi 2 avril 2020, est décédée à l'âge de 76 ans, Mme Guylaine Couture, fille de feu Joseph Couture et de feu Aline Picard. Elle était la conjointe de feu Philippe Colpron. Elle était domiciliée à Montréal.Elle laisse dans le deuil son fils Stéphane (Josée Charbonneau); ses petites-filles Véronique et Joanie (Nicolas Martineau-Donelle); son frère Maurice (feu Micheline Carignan).Mme Couture laisse également dans le deuil ses belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Merci de bien vouloir compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation À notre santé de l'hôpital Hôtel-Dieu d'Arthabaska. Des formulaires seront disponibles au bureau de la maison funéraire ou sur notre site Internet.1300, RUE NOTRE-DAME ESTVICTORIAVILLE, QC G6P 0B4819-752-5131